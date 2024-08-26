Üye Girişi
Haberler

Bayburt Belediye Başkanı Muhtarlarla Görüştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, kent merkezindeki 14 mahallenin muhtarıyla bir araya geldi. Memiş, toplantıda belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi ve muhtarların taleplerini dinledi.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, kent merkezindeki 14 mahallenin muhtarıyla görüştü.

Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantıda konuşan Memiş, Bayburt'un her mahallesine hizmet noktasında dokunuşların devam edeceğini belirtti.

Muhtarlara belediyenin çalışmaları hakkında bilgi veren Memiş, belirli bir program dahilinde Bayburt'un her köşesine hizmet götüreceklerini aktardı.

Toplantıda muhtarların taleplerini de dinleyen Memiş, ilgili birim müdürlerine sorunların çözümü için talimat verdi.

Toplantıda Belediye Başkan yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Mustafa Akbaş ile birim müdürleri de hazır bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Mete Memiş bayburt Yerel Haberler Belediye Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
GTA 6 çıktı mı, ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi belli mi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Ağustos altın fiyatları yükseldi mi? 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? İETT otobüs, metrobüs, marmaray, metro ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşıma ücretsiz olacak mı? 30 Ağustos Cuma günü bankalar açık mı, tatil mi?
title