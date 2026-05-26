Haberler

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş Kurban Bayramı'nı kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların paylaşma, kardeşlik ve ihtiyaç sahiplerini gözetme vesilesi olduğunu vurguladı.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Memiş, mesajında, bayramların paylaşmanın, kardeşliğin, gönülleri yapmanın ve ihtiyaç sahiplerini gözetmenin en güzel vesilelerinden biri olduğunu belirtti.

Bayramların, kırgınlıkların unutulduğu, sevgi ve muhabbetin çoğaldığı, birlik ve beraberlik ruhunun güç kazandığı müstesna zamanlar olduğuna dikkati çeken Memiş, şunları kaydetti:

"Bizler, köklerine, inancına, tarihine ve medeniyet değerlerine bağlı bir milletiz. Yardımlaşmayı, komşusunu gözetmeyi, yetimin başını okşamayı ve mazlumun duasında yer almayı en büyük zenginlik bilen bir anlayışın mensuplarıyız. Bu bayramda da gönüllerimizi birbirimize açmalı, büyüklerimizi ziyaret etmeli, ihtiyaç sahiplerini unutmamalı ve çocuklarımızın bayram sevincine ortak olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, bereket ve hayırlar getirmesini Cenabıallah'tan niyaz ediyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun."

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Özcan
ABD'nin saldırılarıyla ilgili İran'dan açıklama: Ateşkesi bariz şekilde ihlal ettiler

Peş peşe saldırıların ardından savaş başlatacak tehdit geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti

Avrupa ülkesinde sıcak hava alarmı! Şimdiden 7 kişi hayatını kaybetti
Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince sevinçten çıldırmış! Eline sandalye alıp koşan bile var

Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince çıldırmış
CHP Parti Meclisi'nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor

Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP'de ilk büyük toplantı! Tarih belli oldu
ABD'nin ilk başörtülü güzellik kraliçesi halkı selamladı

Tarihe geçen güzellik kraliçesi kırmızı araçla halkı selamladı
Gözaltına alınan CHP'li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne

Şafak vakti gözaltına alınan başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu

Elenen yarışmacı, Sercan'ın özel hayatını ifşa etti
Real Madrid'e imza atmaya hazırlanan Jose Mourinho'ya beklemediği bir şok

Ellerini ovuşturarak bekliyordu! Mourinho'ya beklemediği bir şok