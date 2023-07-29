Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Demirci'ye veda yemeği düzenlendi

Yayınlanan son kararname ile Adıyaman'a atanan Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Demirci için veda yemeği düzenlendi. Yemekte konuşan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Demirci'ye teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi. Demirci ise Bayburt'tan ayrılmaktan dolayı hüznünü dile getirerek teşekkürlerini iletti.

Yayınlanan son kararname ile Adıyaman'a atanan Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Demirci için veda yemeği düzenlendi.

Veda yemeğinde konuşma yapan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Mehmet Demirci'nin adaletin sağlanması ve hukukun üstünlüğü için azimle çalıştığını vurguladı. Bayburt halkının haklarını koruyarak, adil ve tarafsız bir şekilde yargılama süreçlerini yöneten Başkan Demirci'ye minnettar olduklarını ve çalışmalarını takdir ettiklerini

belirtti. Ayrıca, Mehmet Demirci'nin yeni görev yerinde de başarılarının devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de Demirci'ye Bayburt'ta yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Yemekte konuşan Başkan Mehmet Demirci ise, Bayburt'un yüz ölçümünün küçük olmasına rağmen içinde yaşayan insanların gönüllerinin büyük olduğunu vurguladı. Demirci, Bayburt'un kendisi için değerli bir il olduğunu belirterek, buradan ayrılmaktan dolayı hüznünü dile getirdi ve yemekte bir araya gelen herkese teşekkürlerini iletti.

Bayburt Valiliği tarafından düzenlenen veda yemeğine, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı. - BAYBURT