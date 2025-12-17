Bayburt AFAD İl Müdürlüğünce vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı
Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlediği stantta deprem, sel, çığ ve heyelanlar hakkında bilgilendirici broşürler dağıttı.
Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce ( Afad ) afetlere ilişkin bilgilendirici broşür dağıtımı yapıldı.
Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurulan stantta AFAD İl Müdürü Uğur Minder, İl Müdür Yardımcısı Edip Metin, Afetlere Müdahale Şube Müdürü Ahmet Sayar yer aldı.
Minder ile beraberindekiler deprem, sel, çığ ve heyelanlara ilişkin bilgilerin yer aldığı broşürleri vatandaşlara dağıttı.
