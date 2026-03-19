Bayat'ta bayramlaşma töreni düzenlendi
Çorum'un Bayat ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına kamu ve sivil toplum kuruluşlarından katılımlar oldu. Kaymakam Kerem Yüce, katılımcılara bayram dileklerini iletti.
Kaymakamlık makamında düzenlenen bayramlaşma törenine Kaymakamı Kerem Yüce, Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü ile kurum amirleri, siyasi parti yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Yüce, katılımcılara ve ailelerine iyi bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.
Kaynak: AA / Murat Topal