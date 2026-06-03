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Bayat'ta mobil kanser aracı ile kanser taraması yapıldı

Bayat'ta mobil kanser aracı ile kanser taraması yapıldı
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Çorum'un Bayat ilçesinde İl Sağlık Müdürlüğüne ait mobil kanser taraması aracıyla 3 günde 60 kadına meme kanseri taraması yapıldı.

Çorum'un Bayat ilçesinde kadınlara kanser taraması gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğüne ait mobil kanser taraması aracı, Bayat ilçesine getirilerek Bayat Devlet Hastanesi bahçesinde konuşlandırıldı.

Bayat Toplum Sağlığı Merkezi personeli tarafından araçta 3 gün içinde 60 kadında meme kanseri taraması yapıldı.

Kaynak: AA / Murat Topal
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