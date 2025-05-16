Bayat'ta 38 Kişilik Hac Kafilesi Uğurlandı

Bayat'ta 38 Kişilik Hac Kafilesi Uğurlandı
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Çorum'un Bayat ilçesinde 38 kişilik hac kafilesi, Cuma namazı sonrası düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı. Törene Kaymakam, Belediye Başkanı ve vatandaşlar katıldı.

Çorum'un Bayat ilçesinde 38 kişilik hac kafilesi, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Cuma namazı çıkışı Cumhuriyet meydanında düzenlenen tören törende hacı adayları için dua edildi.

Bayat İlçe Müftülüğü ve Bayat Belediyesince düzenlenen törenin ardından 38 hacı adayı, kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı.

Törene Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, İlçe Müftüsü Türker Doğan, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Murat Topal - Güncel
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