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Bayat HEM Kursiyerlerinin Yıl Sonu Sergisi Açıldı

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Bayat Halk Eğitimi Merkezi (HEM) kursiyerlerinin yıl sonu sergisi, HEM binasının bahçesinde düzenlenen bir açılış töreniyle başladı. Sergide el emeği göz nuru el sanatları ürünleri ve hediyelik eşyalar sergilendi. Kaymakam Seher Söyler ve Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü tarafından kurdele kesilerek serginin açılışı yapıldı.

Bayat Halk Eğitimi Merkezi (HEM) kursiyerlerinin yıl sonu sergisi açıldı.

HEM binasının bahçesinde düzenlenen serginin açılışında halk oyunları gösterisi sunuldu, açılış konuşmaları gerçekleştirildi.

Ardından Kaymakam Seher Söyler ve Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü ile diğer katılımcılar tarafından kurdele kesilerek serginin açılışı yapıldı.

Kursiyerler tarafından üretilen el emeği göz nuru el sanatları ürünlerinin yanı sıra hediyelik eşyaların da yer aldığı sergide Kaymakam Söyler beraberindekiler, stantları gezerek ürünleri inceledi.

Kaynak: AA / Güncel

Halk Eğitimi Merkezi Ahmet Bahadır Bayat Sanat Kültür Eğitim Güncel Haberler

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