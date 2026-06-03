Bayat Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
Bayat Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisinde kursiyerlerin ürünleri sergilendi, programda şiir ve saz dinletisi sunuldu.
Bayat Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisinin açılışı yapıldı.
Bayat Halk Eğitimi Merkezi tarafından eğitim öğretim yılı boyunca açılan kurslara katılanların yaptığı ürünlerin yer aldığı sezon sonu sergisi düzenlendi.
Programda İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, şiirler ve saz dinletisi sunuldu.
Daha sonra katılımcılar, sergiyi gezerek kursiyerlerden bilgi aldı.
Programa Kaymakam Kerem Yüce, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Tophan ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Murat Topal