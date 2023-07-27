Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaralı bulunan Bayağı Çakır Kuşu, tedavi edilmek üzere Kazdağları Doğa Koruma Milli Parklar Şefliğine teslim edildi. Tedavi sürecinde herhangi bir kırık tespit edilmedi ve kuşun doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

'Bayağı Çakır Kuşu' tedavi altına alındı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan ve Kazdağları Doğa Koruma Milli Parklar Şefliğine teslim edilen Bayağı Çakır (Accipiter Gentilis) kuşu tedavi edilmeye başlanıldı.

Kazdağları Milli Parklar Şefliği Yaban Hayatı Veteriner Hekimi Ertan Şenol tarafından tedavi süreci yürütüldüğü Bayağı Çakır Kuşu'nun muayene ve dijital röntgen tetkiklerinde herhangi bir kırığa rastlanmadığı öğrenildi.

Tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından kuşun, doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

Atmacagillerden olan Bayağı Çakır Kuşu'nun yaban hayatında ekolojik dengeyi düzenleme yönünde önemli bir tür olduğu öğrenildi.