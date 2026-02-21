Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü lise öğrencilerine kamp düzenledi

? Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerine kamp düzenlendi.

Ramazan ayının manevi atmosferini gençlerle paylaşmak amacıyla "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" kapsamındaki etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı kamp alanında düzenlendi.

?Kampa Fatih Anadolu Lisesi ve Fuat Sezgin Anadolu Lisesi'nden 100 öğrenci katıldı.

Öğrencilere öğretmenleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlü Ali Kaçmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri eşlik etti.

İftar programıyla başlayan kampta, gençlerin hem sosyal hem de kültürel gelişimine katkı sunacak bir dizi etkinlik planlandı.

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Oruç, gençlerle söyleşide bir araya geldi.

?İki gün sürecek kampta Battalgazi Müftülüğünde görevli din görevlileri, manevi değerler üzerine atölyeler düzenleyecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik liderleri, çeşitli spor etkinlikleri gerçekleştirecek.