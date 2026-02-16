Haberler

Battalgazi'deki camilerde ramazan ayı hazırlığı

Güncelleme:
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, camiler ramazan ayına hazırlanmak amacıyla temizlik ve dezenfektan çalışmaları yapılıyor. Belediye ekipleri, camilerin iç ve dış alanlarında detaylı temizlik çalışması yürütüyor.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde camiler ramazan ayına hazırlanıyor.

Battalgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından camilerde temizlik ve dezenfektan çalışması yürütülüyor.

Vatandaşların ibadetlerini daha temiz ve sağlıklı ortamda gerçekleştirebilmesi için çalışan ekipler, çalışmalara devam ediyor.

Camilerin dışındaki alanda da hazırlıkları sürdüren ekipler, halı, mihrap, minber, kürsü, pencere, kapı ve ayakkabılık alanlarında detaylı temizlik yapıyor.

Belediye ekiplerinin ramazan ayı boyunca çalışmaları sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
