Battalgazi Belediyesi Hisartepe Mahallesi'nde Asfalt Çalışması Yaptı

Battalgazi Belediyesi, Hisartepe Mahallesi'nde 3 bin 750 metrelik asfalt çalışması yapan ekipler, mahalledeki yol sorununu çözüme kavuştururken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçedeki yol çalışmalarını kış gelmeden çözeceklerini ifade etti.

Modern ve yaşanabilir kent anlayışını merkeze alarak Battalgazi'de ulaşım ve altyapı sorunlarına çözüm üreten Battalgazi Belediyesi, ilçende son yıllardaki en geniş çerçeveli asfalt çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Hisartepe Mahallesi'nde 3 bin 750 metrelik asfalt serimi gerçekleştirildi.

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından mahalledeki yol çalışmaları kapsamında 2 bin 750 metrelik birinci kat sathi asfalt serimi yapılırken, bin metre sıcak asfalt serimi ve bozulan yollarda bakım onarım çalışması gerçekleştirildi. Mahalle içerisinde çok yoğun bir çalışma yapan ekipler kısa sürede çalışmaları bitirirken araç trafiğine hazır hale getirildi. Mahalledeki asfalt sorunu tamamen ortadan kaldırılırken, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder Hisartepe Mahallesi'ndeki asfalt çalışmaları yerinde incelerken altyapısı tamamlanan mahallelerde kış ayı gelmeden üstyapı çalışmalarını bitireceklerini ifade etti.

"Kırsalda yoğunluk arttıkça çalışmaları da arttırıyoruz"

Kırsal bölgelerde çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Başkan Güder, "Bir yandan depremin yaralarını sararken diğer yandan da hizmet belediyeciliğin en güzel örneklerini ilçemizde uyguluyoruz. Şuan bulunduğumuz noktalar Malatya'mızın yüksek yerleri ve kış ayında buralarda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bu bölgelere kış daha erken geliyor. Bizlerde kış ayında bu sıkıntıların yaşanmaması adına çalışmalarımızı tamamlamak istiyoruz. Özellikle uzak mahallelerimizin en önemli problemleri altyapı ve üstyapı problemleridir. Altyapı problemi yüksek oranla çözüldü ve şuandan da üstyapı problemini çözüyoruz. Sizlerin de malumu olduğu üzere vatandaşlarımız 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından evleri ağır hasar alan bazı vatandaşlarımız, kırsaldaki evlerine yerleştiler. İnsanlar taşraya gidince hizmette dağılmış oluyor ve bizlerde bu hizmeti vatandaşlarımızla buluşturmak adına ciddi gayretler sarf ediyoruz. 2019 yerel seçimlerinde vaatte bulunduğumuz projelerimizin yüzde 80'ini gerçekleştirmenin yanında yirmiden fazla yeni projeyi de hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Hizmet bayrağını aldığımız günden beri sorunların çözümü noktasında bizlere büyük destek olan, muhtarlarımıza da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Hizmet adamı olan başkanımız yeni bir Battalgazi inşa ediyor"

Yapılan çalışmalardan memnun olduğunu dile getiren mahalle sakinleri ise Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkür etti. Hisartepe Mahalle Muhtarı Mustafa Çitil, "Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başta olmak üzere tüm ekip çalışanlarına teşekkür ediyorum. Yollarımızın tamamını yaptı, sıcak asfalt yaptı. Sağ olsun ne hizmet yapılması gerekiyorsa başkanımız yapıyor. Vatandaşlarımızın sorunlarını hemen çözüyor. Hizmet adamı başkanımıza mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum." dedi. Mahalle sakinlerinden Orhan Akbel de "Battalgazi Belediyemizin mahallemize yaptığı tüm yatırımlar için teşekkür ediyorum. Hizmet noktasında başkanımız Osman Güder'in alt ve üst yapı çalışmalarında elinden gelenin fazlasını en iyi şekilde yaptığına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." İfadelerine yer verirken Talip Çitil isimli vatandaş da "Battalgazi Belediyemize çok çok teşekkür ediyorum. Bizim hiçbir arzu ve talebimizi geri çevirmiyorlar. 2019 yılından beri vatandaşların yanında olan bir belediye başkanına sahibiz. Allah razı olsun. Hizmet anlamında güzel işler başarıyor. Yeni bir Battalgazi inşa ediliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz başkanımızı destekliyoruz ve onun her daim yanındayız" diye konuştu. - MALATYA