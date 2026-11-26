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Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Batman Valiliğine atanan Edirne Valisi Yunus Sezer, veda ziyaretleri kapsamında Meriç ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Sezer, Meriç Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen programda Edirne'den ayrılmanın üzüntü verici olduğunu söyledi.

Görev süresi boyunca omuz omuza çalıştığı mesai arkadaşlarına teşekkür eden Sezer, şöyle devam etti:

"Meriç'in güzel insanlarına da bizlere karşı duymuş oldukları teveccühten dolayı, güzel hislerden dolayı ayrı ayrı şükranlarımı iletiyorum. Bizlere haklarını helal etsinler inşallah. Rabbim her şeyin gönlünüzce olmasını, daha güzel günleri hep beraber huzur içerisinde, ağız tadıyla inşallah yaşamayı, önce ülke olarak, ilçe olarak yaşamayı bizlere nasip etsin."

Kente bir vali olarak geldiklerini ancak bir kardeşleri olarak ayrılmak arzusunda olduğunu söyleyen Sezer, telefonunun 24 saat açık bulunduğunu belirterek, ihtiyaç duyulduğunda çekinmeden mesaj atabileceklerini kaydetti.

Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı ve Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay da Vali Sezer'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarı diledi.

Kaynak: AA