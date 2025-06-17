Batman Üniversitesi Öğrencilerinden Kozlu Köyünde Türk Halk Müziği Konseri

Batman Üniversitesi Öğrencilerinden Kozlu Köyünde Türk Halk Müziği Konseri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, Gercüş ilçesindeki Kozlu köyünde Türk halk müziği konseri düzenledi. Etkinlikte öğrenciler, Türkiye'nin 7 bölgesine ait halk müziği eserlerini seslendirdi. Rektör İdris Demir, sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini vurgulayarak çocuklarla güzel bir deneyim yaşadıklarını belirtti.

Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, Gercüş ilçesinin Kozlu köyündeki okulda Türk halk müziği konseri verdi.

Fakültenin Müzik ve Gösteri Topluluğu tarafından Kozlu İlk ve Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte, gençler Türkiye'nin 7 bölgesine ait halk müziği eserleri seslendirdi.

Etkinlikte öğrenciler de ablalarının ve ağabeylerinin seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Öğrencilere "Çizgi Bilim- Aziz Sancar" adlı kitap hediye edildi.

"Çocuklarımızın dünyasında bir pencere açtık"

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, basın mensuplarına, üniversite olarak sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini belirterek, bu kapsamda bu köyde de çocuklarla bir araya geldiklerini söyledi.

Demir, "Çocuklarımıza müziğin evrensel diliyle sanat aşıladık. Çocuklarımızın dünyasında bir pencere açmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Üniversiteli gençlerden Berfin Yıldırak, bu konserin kendisi için anlamlı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Hayalim bir köy okulunda öğretmen olmak. Burada olmak, çocuklarla birlikte şarkı söylemek çok güzeldi. Çok keyif aldık, olumlu geri dönüşler de bizi çok mutlu etti. Bu anlamlı etkinlik için Rektör hocamıza teşekkür ederim."

Etkinliğe, Batman Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp, Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Dursun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eren Aksu, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Ümit Özdağ tahliye edildi

Ümit Özdağ tahliye edildi
Tahliye olan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri: Hiçbir suçum yokken beni 5 ay hücrede tuttular

İşte 5 ay sonra cezaevinden çıkan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri
İsrail, Tahran'da yine TV binasını vurdu! Bölgeden dumanlar yükseliyor

TV binasına bomba yağdı, bölgeden dumanlar yükseliyor
Türkiye'yi dünyaya rezil ediyorlar! Neyse ki yetkililer daha fazla seyirci kalmadı

Tayland'ı andıran görüntüler! Türkiye'yi dünyaya rezil ediyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'dan umduklarını bulamadılar! İşte İsrail füzeleri arasında İran'a yardım götüren ülke

İşte İsrail füzeleri arasında İran'a yardım götüren ülke
Rusya, Ukrayna'yı İHA ve füzelerle vurdu! 15 kişi öldü, 75 kişi yaralandı

Görüntü İsrail ya da İran'dan değil! 440 İHA ülkeyi yerle bir etti
Zehra Güneş'in gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama

Zehra'nın gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama
Milli yıldızımız Kenan Yıldız Türk futbol tarihine geçti

Kenan Yıldız bir ilki başararak Türk futbol tarihine geçti
En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam

En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
Süper Lig'in flaş ekibi Cenk Tosun'a formayı giydirecek

Yeni adresini duyan taraftarlar kahrolacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.