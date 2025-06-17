Batman Üniversitesi Öğrencilerinden Kozlu Köyünde Türk Halk Müziği Konseri

Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, Gercüş ilçesinin Kozlu köyündeki okulda Türk halk müziği konseri verdi.

Fakültenin Müzik ve Gösteri Topluluğu tarafından Kozlu İlk ve Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte, gençler Türkiye'nin 7 bölgesine ait halk müziği eserleri seslendirdi.

Etkinlikte öğrenciler de ablalarının ve ağabeylerinin seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Öğrencilere "Çizgi Bilim- Aziz Sancar" adlı kitap hediye edildi.

"Çocuklarımızın dünyasında bir pencere açtık"

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, basın mensuplarına, üniversite olarak sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini belirterek, bu kapsamda bu köyde de çocuklarla bir araya geldiklerini söyledi.

Demir, "Çocuklarımıza müziğin evrensel diliyle sanat aşıladık. Çocuklarımızın dünyasında bir pencere açmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Üniversiteli gençlerden Berfin Yıldırak, bu konserin kendisi için anlamlı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Hayalim bir köy okulunda öğretmen olmak. Burada olmak, çocuklarla birlikte şarkı söylemek çok güzeldi. Çok keyif aldık, olumlu geri dönüşler de bizi çok mutlu etti. Bu anlamlı etkinlik için Rektör hocamıza teşekkür ederim."

Etkinliğe, Batman Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp, Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Dursun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eren Aksu, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.