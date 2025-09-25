Batman Üniversitesi'nde İlkokul Öğrencilerine Kuş Yuvası Boyama Etkinliği

Batman Üniversitesince ilkokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen boyama etkinliğinde çocuklar hayallerini kuş yuvalarına yansıttı.

İlkokul öğrencilerinin doğa ve hayvan sevgisi kazanmaları amacıyla Batman Üniversitesi tarafından Kültür İlkokulu'nda kuş yuvası boyama etkinliği yapıldı.

Üniversitenin Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü İç Mekan Tasarımı Programı öğretim elemanı ve öğrencileri tarafından marangoz atölyelerinde yapılan 43 kuş yuvası, öğrenciler tarafından çeşitli renklerde boyandı.

Çocuklar hayallerini kuş yuvalarına yansıttı. Daha sonra kuş yuvalarının okul bahçesindeki ağaçlara asıldığı etkinlikte, öğrencilere Çizgi Bilim Aziz Sancar adlı kitap hediye edildi.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, AA muhabirine, yürüttükleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kültür İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldiklerini söyledi.

Demir, "Öğrenciler, hayal dünyalarını bu kuş yuvalarına nakşettiler. Bu şekilde çocuklarımızın hayal dünyalarında bir ufuk açmayı hedefliyoruz. Etkinlik ile çocuklarımıza doğa ve hayvan sevgisi aşılamayı amaçlıyoruz." dedi.

Öğrencilerden Dicle Aslan da etkinlikte keyifli bir zaman geçirdiğini dile getirdi.

Ertuğrul Demirci ise kuş yuvalarını çeşitli renklerde boyadıkları anlattı.

Etkinliğe, Vali Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Sedat Aydın ve akademisyenler de katıldı.