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Batman Merkezli Çocuklar Üzerine Müstehcen Görüntü Operasyonu: 11 Tutuklama

Batman Merkezli Çocuklar Üzerine Müstehcen Görüntü Operasyonu: 11 Tutuklama
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Batman ve 11 ilde düzenlenen operasyonda çocukların müstehcen görüntülerini alıp satan 44 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklandı.

BATMAN merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda çocukların müstehcen görüntülerini alıp sattığı belirlenen 44 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, çocukların müstehcen görüntülerini alıp satan 44 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, Batman, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Şanlıurfa, Kocaeli, Düzce, Afyon, Zonguldak, Bilecik ve Tekirdağ'da belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalandı. Şüphelilerden 10'u savcılık tarafından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 34 şüpheliden 11'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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