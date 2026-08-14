Kripto dolandırıcılığında 4 tutuklama

Batman merkezli 4 ilde düzenlenen kripto para dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, internette yatırım grubu açarak bir kişiye sahte kripto para satan şüpheliler, mağdurun 1 milyon 550 bin lira değerindeki kripto parasını aldı.

İhbar üzerine Batman İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelişmiş Kripto Varlık Takip Analiz Sistemi'yle suç gelirinin blokzincir üzerindeki izini sürdü.

Dijital takip sonucu "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri belirlenen 9 şüphelinin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi.

Batman merkezli İstanbul, Ankara ve Mersin'de 11 Ağustos'ta??????? eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 soğuk kripto cüzdanı, suç gelirinden elde edilen 3 kilo 420 gram altın, 14 cep telefonu, 6 dizüstü bilgisayar, 13 SIM kart, 3 alacak-verecek notunun bulunduğu defter ile 2 USB bellek ele geçirildi.

Ayrıca, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında şebekeye ait 262 banka hesabına, 8 kripto cüzdanına, 3 bin 420 gram altına, 7 araca ve 8 taşınmaza el konuldu.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA