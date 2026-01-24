Haberler

Batman'da ekipler yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu

Güncelleme:
Kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hastaya İlçe Özel İdaresi ekipleriyle ulaşan sağlıkçılar, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastayı hastaneye kaldırdı.

Batman'ın Sason ilçesinde sağlıkçılar, kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hastaya İlçe Özel İdaresi ekiplerinin desteğiyle ulaştı.

Taşyuva köyü Hopir mezrasında 35 yaşındaki Fatma Çiftçi'nin yüksek ateş ve genel durum bozukluğu sıkıntısı çekmesi üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti.

Bölgeye yönlendirilen ambulans, kar ve tipiden yolu kapanan köye gidemeyince, İlçe Özel İdaresinden yardım istendi.

Yaklaşık 3 saatlik zorlu çalışmayla yolun açılmasının ardından köye ulaşan sağlık ekipleri, hastaya ilk müdahaleyi yaptı.

Hasta daha sonra Sason Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Metin Özmen - Güncel
ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda

Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu

1. Lig'de müthiş maç! Rakibini ilk 40 dakikada gole boğdular

Artvinli kardeşlerden iPhone isyanı: Ciddi bir güvenlik açığı var, şikayet edeceğiz

ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda

Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?

3 aylık bebek, bakıcısının evinde ölü bulundu

