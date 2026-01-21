Haberler

Batman Havalimanı geçen yıl 735 bin 490 yolcuya hizmet verdi

Batman Havalimanı, 2025 yılında toplam 735 bin 490 yolcuya hizmet verdi. Aralık ayındaki uçak ve yolcu trafiği istatistikleri de paylaşıldı, iç hatlardan 61 bin 652, dış hatlardan ise 1160 yolcu seyahat etti.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanı'nın aralık ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

Buna göre, havalimanında aralık ayında iç hat yolcu trafiği 61 bin 652, dış yolcu trafiği ise 1160 oldu.

Geçen ay havalimanına iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 359, yük trafiği ise 600 tona ulaştı.

Geçen yıl toplamda Batman Havalimanı'ndan 735 bin 490 yolcu hizmet aldı, uçak trafiği 4 bin 411, taşınan yük ise 7 bin 582 ton oldu.

