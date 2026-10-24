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Batman Hasankeyf'te 50 ceylan Kumluca kırsalında doğaya bırakıldı

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Şanlıurfa Kızılkuyu Ceylan Üretme İstasyonu'nda yetiştirilen 50 ceylan, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Kumluca köyü kırsalında doğaya bırakıldı. Çalışmanın ekosistem dengesi açısından önem taşıdığı, anların dron kamerasıyla görüntülendiği belirtildi.

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde, biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlamak amacıyla Şanlıurfa Kızılkuyu Ceylan Üretme İstasyonu'nda yetiştirilen 50 ceylan doğaya bırakıldı.

Şanlıurfa Kızılkuyu Ceylan Üretme İstasyonunda yetiştirilen 50 ceylan, doğal yaşamı korumak ve biyoçeşitliliği artırmak amacıyla Hasankeyf ilçesi Kumluca köyü kırsalında doğaya bırakıldı. Çalışmanın, ekosistem dengesinin korunması ve ceylanların doğal yaşam alanlarında varlıklarını sürdürmeleri açısından önem taşıdığı belirtildi.Ceylanların doğaya bırakıldığı anlar dron kamerasıyla görüntülendi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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