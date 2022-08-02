Batman haberi... Batman'da nesli tehdit altında olan benekli semender görüldü
Batman gündem haberine göre Batman'ın Gercüş ilçesinde nesli tehdit altında olan benekli semendere rastlandı.
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Batman'ın Gercüş ilçesinde nesli tehdit altında olan benekli semendere rastlandı.
İlçeye bağlı Çukuryurt köyüne bağlı Tutumlu mezrasına giden Mehmet Şirin Söğüt, kendisine ait bahçede nesli tehdit altında olan benekli semender ile karşılaştı.
Cep telefonuyla semenderi fotoğraflayan Söğüt, benekli semenderi tekrar doğal yaşam alanına bıraktı.
AA / İbrahim Torlak - Güncel