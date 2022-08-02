Batman gündem: Batman'da tüfek saçmalarından yaralanan çocuk tedavi altına alındı Gelen Batman haberine göre Batma'nın Gercüş ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, tüfek saçmalarının vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı. Batma'nın Gercüş ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, tüfek saçmalarının vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı. Bağlarbaşı Mahallesi Nuri Kaya Caddesi'nde arkadaşlarıyla gezintiye çıkan İbrahim Berat Şahin, kim tarafından ateş edildiği henüz belirlenemeyen saçmaların sırtına isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, burada yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri tüfekle ateş açtıktan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güncel AA / İbrahim Torlak Gercüş Batman Güncel Haberler

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