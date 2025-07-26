Batman Gercüş'te 1000 Dönüm Arazide Yangın Çıktı

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Batman'ın Gercüş ilçesinde çıkan örtü yangını, yaklaşık 1000 dönüm tarım ve orman arazisine zarar verdi. Ekiplerin 5 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 1000 dönüm tarım ve orman arazisi zarar gördü.

Gercüş ilçesine bağlı Koçak köyünde öğleden sonra örtü yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, Çukuryurt, Gökçepınar ve Yamanlar köyleri yönüne ilerledi. Yangına ilk müdahaleyi köylüler yaparken, ihbarla bölgeye Gercüş Belediyesi itfaiyesi, Batman Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında çok sayıda üzüm bağı ile badem ve incir ağaçlarının bulunduğu bin dönüm tarım ve orman arazisi zarar gördü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş da yangın bölgesine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Yangından etkilenen köylerde hasar tespit çalışmalarının başlatılacağı belirtildi.

Haber ve Kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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