Haberler

Batman'daki Zore Kanyonu Diyarbakır'dan gelen doğaseverleri ağırladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'dan bir grup doğasever, Batman'ın Sason ilçesindeki Zore Kanyonu'nda yürüyüş yaptı.

Diyarbakır'dan bir grup doğasever, Batman'ın Sason ilçesindeki Zore Kanyonu'nda yürüyüş yaptı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Diyarbakır Temsilciliği ile Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü (DİDOSK) tarafından düzenlenen organizasyonda, doğaseverler kanyonda yürüyüş yapmak için ilçeye bağlı Balbaşı köyüne geldi.

Grup, yaklaşık 4 saatlik yürüyüşlerini Acar köyü Hasanlar mezrasında tamamladı.

DİDOSK Başkanı Mehmet Şirin Zengin, kanyonun doğal güzelliklerine değindi.

Zengin, kanyonun el değmemiş yapısıyla bir doğa mirası olduğunu belirterek, "Herkesin hayatında en az bir kez gelip burayı görmesi ve bu muazzam hissiyatı yerinde yaşaması gerekiyor." dedi.

Kulübün üyesi Mehmet Kaya da kanyonun bölge halkının ve doğaseverlerin nefes aldığı, keşfedilmeyi bekleyen benzersiz bir değer olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
Kozinoğlu'nun öleceğini mi bildiler? İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi

İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Yüksek, Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında zirvede yer aldı

Yok artık İsmail Yüksek!
Acun Ilıcalı: Şu anda rüyadayız

Olanlara Acun bile inanamıyor: Şu anda rüyadayız
Gaziantep FK'li Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'nin kadro yapısına eleştiri

Söylediklerini Aziz başkan duymasın
Fatih'te kurşunlanan iş yerini fotoğraflayan 2 şüpheli yakalandı: Evinden silah çıktı

Gece yarısı o iş yerini gözlüyorlardı! Evden çıkanlar şaşırttı
Cem Yılmaz bastonu attı! Bu kez oğlu Kemal ile alışverişte görüntülendi

Eski günlerine dönüyor: Alışveriş turunda oğluyla poz verdi
Devlet hastanesine operasyon! Doktorlar dahil 15 gözaltı

Devlet hastanesine operasyon! Doktorlar gözaltında, suçlama vahim
Maaşlarına zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var

Zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var