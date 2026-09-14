Batman'daki Zore Kanyonu Diyarbakır'dan gelen doğaseverleri ağırladı

Diyarbakır'dan bir grup doğasever, Batman'ın Sason ilçesindeki Zore Kanyonu'nda yürüyüş yaptı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Diyarbakır Temsilciliği ile Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü (DİDOSK) tarafından düzenlenen organizasyonda, doğaseverler kanyonda yürüyüş yapmak için ilçeye bağlı Balbaşı köyüne geldi.

Grup, yaklaşık 4 saatlik yürüyüşlerini Acar köyü Hasanlar mezrasında tamamladı.

DİDOSK Başkanı Mehmet Şirin Zengin, kanyonun doğal güzelliklerine değindi.

Zengin, kanyonun el değmemiş yapısıyla bir doğa mirası olduğunu belirterek, "Herkesin hayatında en az bir kez gelip burayı görmesi ve bu muazzam hissiyatı yerinde yaşaması gerekiyor." dedi.

Kulübün üyesi Mehmet Kaya da kanyonun bölge halkının ve doğaseverlerin nefes aldığı, keşfedilmeyi bekleyen benzersiz bir değer olduğunu söyledi.

Kaynak: AA