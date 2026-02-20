Haberler

Batman'da yolcu otobüsünde 3 kilo 220 gram metamfetamin ele geçirildi

Batman'da yolcu otobüsünde 3 kilo 220 gram metamfetamin ele geçirildi
Güncelleme:
Batman'da durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 kilo 220 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Batman'da durdurulan bir yolcu otobüsünde 3 kilo 220 gram metamfetamin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği ile arama yapıldı.

Aramada, bir sırt çantası içerisinde 3 kilo 220 gram metamfetamin bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
