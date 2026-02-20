Batman'da yolcu otobüsünde 3 kilo 220 gram metamfetamin ele geçirildi

Batman'da durdurulan bir yolcu otobüsünde 3 kilo 220 gram metamfetamin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği ile arama yapıldı.

Aramada, bir sırt çantası içerisinde 3 kilo 220 gram metamfetamin bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.