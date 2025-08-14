Batman'da Yaz Kur'an Kursları Kapanış Töreni Düzenlendi

Batman'da İl Müftülüğü koordinesinde yürütülen yaz Kur'an kurslarının kapanış töreni düzenlendi.

Hatice Nasıroğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Gazi Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Akbulut Kur'an-ı Kerim okudu.

Törende konuşan Vali Ekrem Canalp, bu yıl Kur'an kurslarında geçen yıla oranla yüzde 10 artış sağlandığını, gelecek yıllarda da Kur'an kurslarının büyük bir heyecanla devam edeceğini belirtti.

Canalp, çocuklarını yaz Kur'an kurslarına gönderen ailelere teşekkür ederek, 24 bin öğrencinin yaz Kur'an kurslarından faydalandığını bildirdi.

İl Müftüsü Ahmet Durmuş da kurslarda eğitim veren hocaların büyük bir heyecanla emek sarf ettiğini kaydetti.

Durmuş kurslarda emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bugün yaz tatili boyunca camilerimizi, Kur'an kurslarımızı ve medreselerimizi şenlendiren çocuklarımız için kapanış programı gerçekleştirdik. Çocuklarımız cami, mihrap, minber, Kur'an ve Elif-ba ile buluştular. Bugün sevinç içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Törene, Gençlik ve Spor İl Müdür Mehmet Şafi Özperk, kurum personelleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.