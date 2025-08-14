Batman'da Yaz Kur'an Kursları Kapanış Töreni Düzenlendi

Batman'da Yaz Kur'an Kursları Kapanış Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da İl Müftülüğü tarafından düzenlenen yaz Kur'an kurslarının kapanış töreni gerçekleştirildi. Vali Ekrem Canalp, geçen yıla göre katılımcı sayısında %10 artış olduğunu belirtti ve 24 bin öğrencinin kurslardan faydalandığını açıkladı.

Batman'da İl Müftülüğü koordinesinde yürütülen yaz Kur'an kurslarının kapanış töreni düzenlendi.

Hatice Nasıroğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Gazi Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Akbulut Kur'an-ı Kerim okudu.

Törende konuşan Vali Ekrem Canalp, bu yıl Kur'an kurslarında geçen yıla oranla yüzde 10 artış sağlandığını, gelecek yıllarda da Kur'an kurslarının büyük bir heyecanla devam edeceğini belirtti.

Canalp, çocuklarını yaz Kur'an kurslarına gönderen ailelere teşekkür ederek, 24 bin öğrencinin yaz Kur'an kurslarından faydalandığını bildirdi.

İl Müftüsü Ahmet Durmuş da kurslarda eğitim veren hocaların büyük bir heyecanla emek sarf ettiğini kaydetti.

Durmuş kurslarda emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bugün yaz tatili boyunca camilerimizi, Kur'an kurslarımızı ve medreselerimizi şenlendiren çocuklarımız için kapanış programı gerçekleştirdik. Çocuklarımız cami, mihrap, minber, Kur'an ve Elif-ba ile buluştular. Bugün sevinç içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Törene, Gençlik ve Spor İl Müdür Mehmet Şafi Özperk, kurum personelleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti

Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
'Hediyem olacak, saat 12'yi bekleyin' diyen Özgür Özel'den bomba iddia

"Hediyem olacak, saat 12'yi bekleyin" diyen Özel'den bomba iddia
Savcılık, Özel'in iddialarına yönelik soruşturma başlattı

Özgür Özel'in konuşması bitmeden savcılık düğmeye bastı
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı

26 ilde yapılan seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir için korkutan uyarı! 1 milyon kişi susuzluk riski altında

İzmir için korkutan uyarı! 1 milyon kişi risk altında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.