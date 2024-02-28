Batman'da yapılan 2 park törenle hizmete açıldı

Batman'da yapımı tamamlanan 2 park törenle hizmete açıldı.

Batman Belediyesince Çamlıtepe Mahallesi'nde yapılan Yunus Emre Parkı ve Çay Mahallesi'nde hizmete giren Veysel Karani Parkının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Ekrem Canalp, törende, kente iki park daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, parkların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törene, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.