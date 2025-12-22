Haberler

Batman'da tek katlı evde yangın: 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
Batman'da tek katlı evde çıkan yangında 85 yaşındaki Abdurrahman Unutur hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen eşi hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi yok.

BATMAN'da tek katlı evde çıkan yangında Abdurrahman Unutur (85) hayatını kaybetti, dumandan etkilenen eşi Z.U. (75) ise hastaneye kaldırıldı.

Yangın akşam saatlerinde Merkez 19 Mayıs Mahallesi Kazım Arıca Caddesi'nde bulunan tek katlı bir evde çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde yapılan kontrolde Abdurrahman Unutur'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Dumandan etkilenen eşi Z.U. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Z.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
