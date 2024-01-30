Batman'da Vefa Projesi ile Yaşlı ve Engellilere Yardım

Batman'ın Kozluk ilçesinde yürütülen Vefa Projesi ile yaşlı ve engelli vatandaşların ev ve kişisel temizliği yapılıyor.

Kaymakam Ekrem Güngör, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri tarafından belirlenen yaşlı ve engelli vatandaşların evleri temizlenirken kişisel bakımlarının ve zaruri ihtiyaçları karşılandığını söyledi.

Projenin 2024 yılında da devam edeceğini belirten Güngör, "Bakıma muhtaç olan vatandaşlarımız insan onuruna yakışır şekilde yaşama haklarına sahiptir. Bu proje ile yaşlı, engelli ve muhtaç bireylerimizin toplumla bütünleşmesi ve yaşama bağlı kalması kapsamında temizlik ve ev tadilatı işlerinin yanı sarı diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde ailelerin gıda, sıcak yemek ihtiyaçları ve sağlık sorunları da çözülecektir." dedi.