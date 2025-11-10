Haberler

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 69 uyuşturucu hap ele geçirilirken, M.C.T. isimli şüpheli tutuklandı. Z.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BATMAN'da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan M.C.T. isimli şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, kent merkezinde Z.A isimli şüphelinin iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 2 bin 69 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili Z.A. ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen M.C.T. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden M.C.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Z.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Saçını çekip, çantayla vurdu! Sokak ortasında kadına şiddet kameralara yansıdı

Sokak ortasında kadına şiddet kameralarda
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Günler sonra ortaya çıkan görüntüye tepki yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.