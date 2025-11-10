Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

BATMAN'da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan M.C.T. isimli şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, kent merkezinde Z.A isimli şüphelinin iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 2 bin 69 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili Z.A. ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen M.C.T. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden M.C.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Z.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,