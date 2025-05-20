Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo 250 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Batman'da bir otobüste gerçekleştirilen aramada 4 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı. Emniyet ekipleri uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Batman'da bir otobüste yapılan aramada 4 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda kent girişinde durdurulan bir otobüste arama yapan ekipler, çuval içerisinde 4 kilo 250 gram metamfetamin buldu.
Çuvalın sahibi olduğu belirlenen ve gözaltına alınan kişi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel