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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Kilo Esrar Ele Geçirildi

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Batman'ın Kozluk ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 21 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi. Bir kişinin uyuşturucu madde bulundurduğu ve satmak için müşteri aradığı bilgisinin ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kozluk'ta bir kişinin ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine harekete geçildi.

Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda 21 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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