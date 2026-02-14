Batman'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. İl otogarında otobüsten inen 2 şüpheli taksiye binerek uzaklaşmak istedi. Polis ekiplerince durdurulan taksideki 2 şüphelinin üzerinde ve çantalarında eşyalarında yapılan aramada 3 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.