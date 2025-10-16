Haberler

Batman'da UMKE 30. Bölge Tatbikatı Gerçekleştirildi

Sağlık Bakanlığı'nın Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) faaliyet planı kapsamında Batman'da düzenlenen tatbikata 4 ilden 206 personel katıldı. Afetlere hazırlık ve kurtarma senaryoları uygulamalı olarak canlandırıldı. Vali Canalp, tatbikatın önemine değindi.

Batman'da, Sağlık Bakanlığının Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) faaliyet planında yer alan "UMKE 30. Bölge Tatbikatı" 4 ilden 206 personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kılıç köyünde, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'tan gelen UMKE personelinin yer aldığı tatbikatta, arama kurtarma, trafik kazası, Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) olaylara müdahale, deprem, su altı ve su üstü kurtarma ile yangın senaryoları uygulamalı olarak canlandırıldı.

Tatbikata, jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri de destek verdi.

Tatbikatı izleyen Batman Valisi Ekrem Canalp, basın mensuplarına, afetlere hazırlığın önemine değindi.

Tatbikatta, kurumlar arası eş güdüm içinde hareket edilmesinin önemine dikkati çeken Canalp, şunları kaydetti:

"Son yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremler bir kez daha gösterdi ki büyük afetlerde en istikrarlı, sürekli ve kesintisiz kamu hizmetleri devlet kurumları tarafından sağlanmaktadır. Bugün burada yapılan tatbikat, afetlere karşı hazırlığın nasıl gerçekleştirileceğini ve bu hazırlıkların afet anında nasıl uygulanacağını göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Tatbikatta gerek havada gerek suda gerekse de karada kurtarma faaliyetlerinin nizami ve düzenli bir şekilde gerçekleştirildiğini gördük. Afet sonrası en kritik hizmetlerden biri kurtarma faaliyetleridir. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen UMKE faaliyetleri, son depremde olduğu gibi bugün de ne kadar etkin olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bugün burada bölge illerimizle beraber hizmetlerin güzel bir şekilde koordine edileceğinin, yönetileceğinin güzel bir örneğini beraberce yaşadık."

206 personelin yer aldığı, başarıyla tamamlanan tatbikata, Vali Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp, Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Batman İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Murat Solmaz, kamu kurumları ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
