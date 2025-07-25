Batman'da Ücretsiz Kanser Taraması Başladı

Batman'da Ücretsiz Kanser Taraması Başladı
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Batman Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve KETEM iş birliğiyle Ziya Gökalp Mahallesi'nde ücretsiz kanser taraması hizmeti sunmaya başladı. 40-69 yaş arası kadınlar için meme kanseri, 30-65 yaş arası kadınlar için rahim ağzı kanseri ve 50-70 yaş arası bireyler için kolon kanseri taramaları yapılıyor.

Batman'da belediye tarafından ücretsiz kanser taraması hizmeti veriliyor.

Batman Belediyesinden yapılan açıklamada, Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) iş birliğiyle Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü binasında yapılan taramalarda meme, rahim ağzı ve kolon kanserine yönelik erken teşhis imkanı sağlanıyor.

Taramalar kapsamında 40-69 yaş arası kadınlara mamografi ile meme kanseri, 30-65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere ise kolon kanseri taraması yapılıyor.

Taramalarda HPV ve DNA testi de ücretsiz uygulanıyor.

Randevu ve sıra bekleme zorunluluğu olmadan sunulan hizmette erken teşhis ve kansere karşı farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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