Üye Girişi
Haberler

Batman'da Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı Oluşturuldu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Batman'da Garnizon Komutanlığı ile Orman İşletme Müdürlüğünce düzenlenen törende, 500 fidan toprakla buluşturuldu. Vali Ekrem Canalp, Mehmetçik Hatıra Ormanı'nın oluşturulduğunu belirtti ve projeye destek veren kurumları açıkladı.

Batman'da Garnizon Komutanlığı ile Orman İşletme Müdürlüğünce "Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Bıçakçı köyünde bulunan Bıçakçı Jandarma Karakolu bahçesinde düzenlenen törende, 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Programa katılan Vali Ekrem Canalp, Batman'da Mehmetçik Hatıra Ormanı oluşturulduğunu söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığının Mehmetçik Ormanı Projesine destek verdiğini belirten Canalp, "Projeye destek vermek için burada toplandık. Hemen yan tarafımızda bundan 40 yıl önce ekilmiş olan ağaçları görüyorsunuz. Bunlar 40 yıl önce fidandı. Bu da bize şunu gösteriyor. Siz bugünden bu fidanları dikerseniz 40 yıl sonra buralar orman olur." dedi.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, vali yardımcıları, kurum amirleri, siyasi parti yetkilileri ve bazı sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Garnizon Komutanlığı Türkiye Yüzyılı Batman Sivil Toplum Çevre Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 9 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 9 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? BluTV satıldı mı? BluTV kime, hangi şirkete satıldı? BluTV el mi değiştirdi, neden? Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? 2024 ZTK ne zaman başlayacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 8 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ | Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura sonuçları! Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın rakibi kim oldu? ZTK'da Galatasaray hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? ZTK'da Fenerbahçe hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? ZTK'da Beşiktaş hangi takımla eşleşti? Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda? Mudanya Belediyesi hangi parti? Mudanya Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Bursa Mudanya ilçesi seçim sonuçları 2019! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 8 Aralık Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi saat kaçta? Hafta sonu noter açık mı? Hafta sonu nöbetçi noter var mı, saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Programı parası yattı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title