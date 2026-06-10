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Batman'da "TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarı Festivali" düzenlendi

Batman'da 'TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarı Festivali' düzenlendi
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Batman'da ortaokul ve lise öğrencilerinin hazırladığı 102 proje, TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarı Festivali'nde sergilendi. Etkinlik 2 gün sürecek.

Batman'da ortaokul ve lise öğrencileri tarafından hazırlanan projelerin sergilendiği "TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarı Festivali" gerçekleştirildi.

Necat Nasıroğlu Külliyesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, öğrenciler projelerini sergiledi.

Bilim, teknoloji, tarım, kültür, sanat, eğitim, tasarım, kişisel gelişim gibi alanlardaki 102 projenin yer aldığı festivalde öğrenciler, stantları gezen ziyaretçilere çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin 2 gün süreceğini belirterek, "Amacımız çocuklarımızın bilim dünyasındaki yeni gelişmeleri ve süreçlerle ilgili kendilerini geliştirecek, merak duygusu uyandıracak ve ilgilerini artıracak çalışmaları pekiştirmek." dedi.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Gökhan Dolaş, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, kurum amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
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