Batman'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü, 3 Yaralı

Güncelleme:
Batman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda acil servis ekibi sevk edildi.

Kaza, akşam saatlerinde Güney Çevreyolu Balpınar Beldesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 PT 1623 plakalı otomobil ile 06 EVF 846 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde araçlarda bulunan Baran D., Serhat A. ve Ahmet K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 3 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Cenazeler ise işlemlerinin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
