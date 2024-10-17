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Batman'da Toplu Balık Ölümleri İnceleniyor

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Batman'daki Dicle Nehri ve Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde meydana gelen toplu balık ölümleri için Elazığ'dan uzman bir ekip gönderildi. Ekip, su ve balıklardan tekrar numune alarak, ölen balıklarda bir hastalık olup olmadığını araştıracak.

BATMAN'da yaşanan toplu balık ölümlerinin incelenmesi amacıyla Elazığ'dan alanında uzman 4 kişilik ekip, kente gelerek su ve balıklardan tekrar numune aldı. Uzman ekip, ölen balıklarda bir hastalık olup olmadığını araştıracak.

Batman'da, Dicle Nehri ve Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde 20 Eylül'de toplu balık ölümleri olduğu ihbarı üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda farklı tarihlerde 2 kez su ve balıklardan numune alındı. Alınan numuneler incelenmek üzere Elazığ'da bulunan Veteriner Kontrol Enstitüsü ve Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. Gönderilen numunelerde toksikolojik ve kimyasal analizler yapıldı. Sonuçlarda herhangi bir olumsuzluk görülmemesi üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, balık ölümlerinin nedenini belirlemek üzere Elazığ'dan teknik destek istedi. Bunun üzerine Batman'a, Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü'nden 2 ve Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nden 2 olmak üzere 4 kişilik uzman ekip gönderildi. Balık ölümlerinin yaşandığı noktalardan biri olan Kantar Köprüsüne, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Dr. Reşat Çiftçi, Su Ürünleri Birim Sorumlusu Mehmet Demir ve Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Hasan Argunağa ile birlikte giden kip, bölgede inceleme yaparak, su ve balıklardan tekrar numune aldı. Alınan bu numunelerde balıklarda bir hastalık olup olmadığı araştırılacak.

Haber-Kamera Bayram AYHAN / BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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