Batman'da 'Terörsüz Türkiye' Süreci Üzerine Açıklama Yapıldı

Batman Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu tarafından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama yapıldı.

Platformun dönem sözcüsü Cengiz Arı, Memur-Sen Batman İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, toplumsal barışın inşa edilmesi amacıyla başlatılan yeni süreci önemle ve umutla takip ettiklerini söyledi.

Sürecin başlatılmasına öncülük eden, inisiyatif alan liderleri ve sürece destek verenleri takdir ettiklerini ifade eden Arı, terör örgütü PKK'dan bir grubun Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etmesinin önemine değindi.

Arı, "Platform olarak, bu sürecin şeffaf, katılımcı ve hak temelli bir zeminde ilerlemesini destekliyor, barış ve adaletin inşa edilmesi adına üzerimize düşen sorumlulukları üstlenmeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. Artık buradan geri dönüş olmamalıdır. Silahların tamamen susması ve ortadan kaldırılması için gerekli adımlar atılmalıdır." dedi.