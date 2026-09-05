Haberler

TEKNOFEST Drone Şampiyonası Batman Etabı Başladı

TEKNOFEST Drone Şampiyonası Batman Etabı Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TEKNOFEST kapsamında Batman'da düzenlenen Drone Şampiyonası'nın ikinci etabı 24 sporcuyla start aldı; ilk 16'ya kalanlar, 30 Eylül'de Şanlıurfa'daki finalde yarışacak. AA sporcusu Emrullah Yılmaz da mücadele ediyor.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Batman'da düzenlenen "Drone Şampiyonası"nın ikinci etabı başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğünde TEKNOFEST kapsamında Batman Atletizm Pisti'nde düzenlenen şampiyonanın ikinci etabına 24 lisanslı sporcu katıldı.

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışlara vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

İlk etabı Şırnak'ta gerçekleştirilen şampiyonanın Batman etabında ilk 16'ya giren sporcular, 30 Eylül'de Şanlıurfa'da düzenlenecek final etabına katılacak.

Anadolu Ajansı Spor Kulübü de yarışmada

Şampiyonada Anadolu Ajansı Spor Kulübünden Emrullah Yılmaz da yer aldı.

Yılmaz, 850 pilot arasındaki ön seçmelerde ilk 32 sporcu arasına girerek şampiyonaya katılmaya hak kazandığını söyledi.

Şampiyonanın Şırnak ayağındaki elemelerde ilk 24'e girdiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Yarışmaya katılan sporcular çok fazla emek sarf ediyorlar. Yeni yarışmacılar çok çok hızlı. Şırnak'taki etap çok zorluydu ama başarıyla Şırnak ayağını geçtim. İlk 24'e kalarak ikinci etaba hak kazandım. Burada da yapılan elemeler neticesinde ilk 16 pilot Şanlıurfa'da yarışmaya hak kazanacak. Ben de ilk 16'ya girerek Şanlıurfa'daki final yarışmalarına katılmayı hedefliyorum."

Kaynak: AA
Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu

Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu
5 ilde 'müstehcenlik' operasyonu: Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı

Tuğba Ekinci dahil çok sayıda gözaltı! Suçlama vahim

Canlı anlatım: Kıran kırana mücadelede goller peş peşe

Canlı anlatım: Kıran kırana mücadelede 2 gol var tempo inanılmaz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hemşireden infial yaratan paylaşım

Devletin hastanesinde çalışan hemşire de bunu yaparsa
Bolivya'da askeri tesiste patlama: 2 ölü, 81 yaralı, 7 kayıp

Ülke kana bulandı! Askeri tesiste peş peşe patlama

Ankara-İzmir arasında 14 saatlik seyahat süresi 3,5 saate inecek

İki büyükşehir arasındaki 14 saatlik yol 3,5 saate düşecek
Ünlü isimlere Boğaz'da yıkım şoku: 4 bin 141 yapı listede

Boğaz'daki kaçak yapılara yıkım şoku: Ünlü isimlerin evleri de listede
367 milyon euro harcadılar, 3 haftadır gol bile atamadılar

Ne olacak bu takımın hali? 367 milyon euro 0 gol

Sibel Can ve Emir Sarıgül evleniyor

Üçüncü kez evleniyor! Müstakbel damat tanıdık bir isim

BM'den tarihi karar: 500 yıllık dünya haritası değişiyor

500 yıllık dünya haritası değişiyor: Tek bir ülke karşı çıktı