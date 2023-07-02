Batman'da tehlikeli yolculuk: Patenli genç otomobile tutunarak canını hiçe böyle saydı

Batman'da kent merkezinde bir otomobilin arkasına takılarak yolculuk eden patenli genç, görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Patenli genç, bu davranışlarıyla hem trafiği hem de kendi canını tehlikeye attı. Faciaya davetiye çıkaran genç, bir süre otomobile asılarak devam ettikten sonra arkadan gelen otomobilin uyarmasıyla bıraktı. Patenli gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.