Üye Girişi
Haberler

Batman'da tehlikeli yolculuk: Patenli genç otomobile tutunarak canını hiçe böyle saydı

Güncel Haberler

Batman'da kent merkezinde bir otomobilin arkasına takılarak yolculuk eden patenli genç, görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Patenli genç, bu davranışlarıyla hem trafiği hem de kendi canını tehlikeye attı. Faciaya davetiye çıkaran genç, bir süre otomobile asılarak devam ettikten sonra arkadan gelen otomobilin uyarmasıyla bıraktı. Patenli gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Batman'da tehlikeli yolculuk: Patenli genç otomobile tutunarak canını hiçe böyle saydı

BATMAN - Batman'da patenli genç, otomobile tutunarak yolculuk etmeye başladı. Canının hiçe sayan gencin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Batman'da kent merkezinde bir otomobilin arkasına takılarak yolculuk eden patenli genç, görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Patenli genç, bu davranışlarıyla hem trafiği hem de kendi canını tehlikeye attı. Faciaya davetiye çıkaran genç, bir süre otomobile asılarak devam ettikten sonra arkadan gelen otomobilin uyarmasıyla bıraktı. Patenli gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Barış Zerooğlu - Güncel

Batman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title