Batman'da tehlikeli yolculuk: Patenli genç otomobile tutunarak canını hiçe böyle saydı
Güncel Haberler
Batman'da kent merkezinde bir otomobilin arkasına takılarak yolculuk eden patenli genç, görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Patenli genç, bu davranışlarıyla hem trafiği hem de kendi canını tehlikeye attı. Faciaya davetiye çıkaran genç, bir süre otomobile asılarak devam ettikten sonra arkadan gelen otomobilin uyarmasıyla bıraktı. Patenli gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
Batman'da tehlikeli yolculuk: Patenli genç otomobile tutunarak canını hiçe böyle saydı
BATMAN - Batman'da patenli genç, otomobile tutunarak yolculuk etmeye başladı. Canının hiçe sayan gencin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Batman'da kent merkezinde bir otomobilin arkasına takılarak yolculuk eden patenli genç, görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Patenli genç, bu davranışlarıyla hem trafiği hem de kendi canını tehlikeye attı. Faciaya davetiye çıkaran genç, bir süre otomobile asılarak devam ettikten sonra arkadan gelen otomobilin uyarmasıyla bıraktı. Patenli gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.