Batman'da Sulama Kanalına Giren Genç Hayatını Kaybetti

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Tilmerç Mahallesi'nde serinlemek amacıyla sulama kanalına giren 20 yaşındaki Mehmet Şirin B, gözden kayboldu. Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan genç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Batman'da sulama kanalına giren genç yaşamını yitirdi.

Tilmerç Mahallesi'nde arkadaşlarıyla serinlemek için sulama kanalına giren 20 yaşındaki Mehmet Şirin B, bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan genç ambulansla kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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