Batman'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı

Güncelleme:
Batman'da düzenlenen operasyonlarda, İl Jandarma Komutanlığı'nca çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı. Operasyonlar sonucunda tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Batman'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 15-31 Aralık 2025'te nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda çeşitli suçlardan aranan 23 kişi ekiplerce yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
