Batman'da Silahlı Saldırıda 10 Kişi Tutuklandı

Batman'ın Beşiri ilçesinde bir ailenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 24 şüpheliden 10'u tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Batman'ın Beşiri ilçesinde, anne, baba ve 2 çocuğun hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 24 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Eskihamur köyü yolunda 14 Eylül'de seyir halindeki Mehmet Şanlı'nın (65) kullandığı 72 EK 339 plakalı hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda sürücü ile eşi Takibe Şanlı (43), kızı Elanur (9) ve oğlu Akın'ın (6) yaşamını yitirdiği olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Hakimlikçe, şüphelilerden 10'u tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
