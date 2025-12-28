Batman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Batman'da gece saatlerinde bir silahlı saldırıya uğrayan 32 yaşındaki A.O. hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından M.Y. ve B.S. isimli iki şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, A.O. (32) Gap Mahallesi'nde saat 00.40 sıralarında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
A.O. kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayın aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında saldırıya karıştığı tespit edilen M.Y. ve B.S. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.