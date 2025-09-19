Haberler

Batman'da Silahlı Saldırı: 10 Tutuklama

Güncelleme:
Batman'ın Beşiri ilçesinde bir ailenin hayatını kaybetmesine neden olan silahlı saldırıda gözaltına alınan 24 şüpheliden 10'u tutuklandı.

(BATMAN) - Batman'da anne, baba ve 2 çocuğunun öldüğü silahlı saldıya ilişkin gözaltına alınan 24 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Beşiri ilçesinde 14 Eylül gece saatlerinde hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda Mehmet Şanlı (65) ve eşi Takibe (43) ile çocukları Elanur (9) ve Akıncan Şanlı'nın (6) öldüğü olaya ilişkin Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin jandarmadaki sorgu işlemleri tamamlandı.

Batman Adliye'sine sevk edilen şüphelilerden 6'sı savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 18 kişi nöbetçi sulh hakimliğine sevk edildi.

Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 8'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
