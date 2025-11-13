Batman'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Atatürk Bulvarı'nda dün gece saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 3 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ferit P. (23) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgaya karıştığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.