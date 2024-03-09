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Batman'da özel güvenlik görevlisi bıçaklı kavgada yaralandı

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Batman'da bir kurumda çalışan özel güvenlik görevlisi, sıra almadan işlem yapmaya çalışan bir baba ve oğlunu uyarması sonucu çıkan tartışmada bıçaklandı. Yaralanan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Batman'da bir kurumda çalışan özel güvenlik görevlisi bıçaklı kavgada yaralandı.

Meydan Mahallesi'nde dün Merkez PTT Müdürlüğünde sıra almadan işlem yapmaya çalışan baba M.S.Y. ve oğlu S.Y'yi uyaran özel güvenlik görevlisi F.E. arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada, M.S.Y. cebinden çıkardığı bıçakla güvenlik görevlisini sırtından bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan F.E, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan baba ve oğlunun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, olay güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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